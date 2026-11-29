В ЕС с воскресенья начали действовать новые требования Euro 7 для автомобилей, которые впервые регулируют выбросы частиц вследствие износа тормозов и шин, а также устанавливают минимальные требования к характеристикам и долговечности тяговых батарей. Как сообщает Euronews, правила не ужесточают действующие нормы Euro 6 по выбросам из выхлопных труб.

Лимиты для тормозов и испытания шин

Еврокомиссия оценивает выбросы от шин как основной источник микропластика, попадающего в окружающую среду. В то же время износ тормозов и шин в ближайшем будущем может составлять до 90% всех частиц, образуемых автомобильным транспортом.

Для автомобилей с обычными тормозами установили предел выбросов мелкодисперсных частиц на уровне 7 мг на километр. Для полностью электрических моделей лимит составляет 3 мг на километр. В таких автомобилях часто применяются системы рекуперации энергии, которые снижают необходимость использования обычных тормозов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Регламент также предусматривает специальные испытания для измерения выбросов от износа шин. Ожидается, что это будет стимулировать производителей применять новые материалы и повышать долговечность шин.

Требования к батареям и экологический паспорт

Производители электромобилей и подключаемых к сети гибридов должны будут обеспечить минимальные показатели работы тяговых батарей. До достижения автомобилем пяти лет эксплуатации или пробега 100 тысяч километров батарея должна сохранять не менее 80% первоначальных характеристик. До восьми лет или 160 тысяч километров этот показатель должен составлять не менее 72%.

Euro 7 также вводит экологический паспорт транспортного средства. В нем пользователям должны быть доступны данные о выбросах CO2, расходе топлива и электроэнергии, сроке службы батареи и запасе хода в электрическом режиме. Новые требования могут увеличить стоимость автомобилей из-за систем мониторинга и дополнительного оборудования.

Читай нас в