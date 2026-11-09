Исследователи проанализировали 9 тысяч органических результатов поиска Google в 30 странах Европы и установили, что 36,3% ссылок на платформы для покупки лекарств вели к продавцам без признанного законного разрешения. В исследование вошли 27 государств ЕС, а также Норвегия, Швейцария и Великобритания.

Как сообщает News-Medical, из 9 тысяч результатов 3839 ссылок, или 42,6%, направляли пользователей на розничные платформы по продаже медикаментов. Из них 63,7% вели к легальным аптекам, а 36,3% — к нелегальным продавцам. Авторы проверяли лицензии, официальные верификационные логотипы, национальные реестры аптек и базы данных мошеннических сайтов.

Доля нелегальных ссылок зависела от препарата

Доля ссылок на нелегальных продавцов существенно различалась в зависимости от типа препарата. Для парацетамола она составляла 1,4%, для ибупрофена — 5,5%. В то же время на нелегальные ресурсы приходилось 55,1% ссылок по амоксициллину, 76,2% — по алпразоламу и 77,5% — по клоназепаму.

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В целом для контролируемых веществ ссылки на нелегальных продавцов встречались более чем втрое чаще, чем ссылки на легальные аптеки. Среди всех выявленных ссылок на нелегальных продавцов 56,6% были связаны с так называемым отравлением поисковой выдачи — манипуляцией, при которой скомпрометированные сторонние сайты перенаправляют посетителей на домены нелегальных аптек.

Связь с правилами онлайн-продажи

Поисковые запросы собирали с марта 2023 года по апрель 2024 года, используя переведенные на основные языки соответствующих стран фразы для покупки шести активных фармацевтических ингредиентов. Рекламные объявления и персонализированные результаты в выборку не включали.

В странах, где разрешена онлайн-продажа как рецептурных, так и безрецептурных лекарств, в первой десятке результатов было примерно на 69% меньше ссылок на нелегальных продавцов, чем в странах с запретом онлайн-продажи. Однако авторы подчеркнули, что наблюдательный характер исследования не позволяет установить причинно-следственную связь. В Хорватии и Греции нелегальные продавцы преобладали над легальными аптеками среди первых десяти результатов, а на Кипре исследователи не обнаружили ссылок на легальные аптеки. В то же время Швеция и Норвегия, где разрешена онлайн-продажа рецептурных препаратов, имели наибольшую общую долю ссылок на нелегальных продавцов.

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