В 22 из 24 европейских стран, охваченных анализом Агентства ЕС по сотрудничеству энергетических регуляторов (ACER), ежегодные инвестиции в электросети в 2025 году были выше показателей 2019 года. В среднем рост составил 155%, сообщает OilPrice со ссылкой на мониторинговый отчет ACER «Развитие энергетической инфраструктуры в Европе 2026».

Наибольший рост в Германии

Наиболее существенное увеличение вложений в сетевую инфраструктуру зафиксировали в Германии — на 505% по сравнению с 2019 годом. В Греции инвестиции выросли на 327%, в Швеции — на 310%.

Только Люксембург и Норвегия в 2025 году потратили на электросети меньше, чем в 2019-м. В целом ACER проанализировало данные 24 стран.

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Планы до 2030 года

По оценкам регулятора, 15 из 18 стран, или 83%, ожидают дальнейшего роста инвестиций в 2030 году по сравнению с 2025-м. В среднем они прогнозируют увеличение на 134%. Наибольший рост ожидается в Нидерландах, где инвестиции могут увеличиться почти в пять раз по сравнению с уровнем 2025 года.

Эстония, Латвия и Кипр — единственные среди государств ЕС, прогнозирующие сокращение таких расходов. В то же время ACER призвало с осторожностью оценивать эти прогнозы из-за неоднократных задержек и переноса проектов по развитию магистральных сетей.

По оценке Европейской комиссии, для обеспечения потребностей электросетей до 2050 года необходимо от 2 трлн до 2,3 трлн евро. До конца десятилетия ЕС потребуется 584 млрд евро инвестиций: около 40% распределительных сетей в блоке имеют возраст более 40 лет, а пропускную способность трансграничных линий планируют удвоить к 2030 году.

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