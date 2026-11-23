В Европе, в частности на промышленном предприятии в Германии, высокие цены на электроэнергию уже влияют на производство. Контракты на поставку электроэнергии на каждый из следующих трех месяцев торгуются на уровне около €200 за мегаватт-час — примерно вдвое выше уровней прошлой зимы, сообщает The Japan Times. Издание называет основной причиной подорожания стремительный рост цен на природный газ.

Остановки производства

На сталелитейном заводе в Германии все чаще бывают часы, когда производить сталь слишком дорого. Менеджер предприятия Уве Райнике дважды в день получает письма с ценами на электроэнергию на следующий день. На основании этих данных завод определяет, в какие часы он может позволить себе работать.

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Осенью предприятие, принадлежащее итальянской группе Feralpi, неоднократно останавливало производство из-за высоких расходов на электроэнергию, хотя имело заказы для выполнения.

Ситуация на оптовом рынке

По оценке The Japan Times, ситуация свидетельствует о начале второго крупного энергетического кризиса в Европе менее чем за пять лет. Кризис уже проявляется на оптовых рынках электроэнергии и впоследствии может сказаться на потребителях.

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