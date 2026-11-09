Сотрудники австралийского Federation University провели 24-часовую забастовку из-за оплаты труда, гарантий занятости, рабочей нагрузки и участия в будущих решениях учреждения. Акция состоялась после восьми месяцев безрезультатных переговоров по коллективному соглашению, сообщает ABC News Australia.

У университета есть кампусы в Балларате, Бервике, Гипсленде, Мельбурне и Уиммере. По информации ABC, на следующей неделе сотрудники должны провести еще три остановки работы, что может повлиять на публикацию оценок студентов.

Заявление о сокращении предметов

Двумя неделями ранее руководство Federation University объявило о сокращении 87% гуманитарных предметов и закрытии программы бакалавриата по уголовному правосудию во всех кампусах, кроме Бервика.

Старший преподаватель гуманитарных наук и президент местного отделения Национального союза работников высшего образования Мэтью Эбботт заявил, что сотрудников гуманитарных дисциплин и уголовного правосудия созвали на срочную встречу с предупреждением за 10 минут. По его словам, работникам дали лишь несколько часов, чтобы объяснить, почему их предметы и программы не следует отменять.

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Эбботт сообщил, что после формальной жалобы профсоюза руководство отозвало объявление и назвало его недоразумением.

Позиция университета

В заявлении Federation University опроверг, что сокращает 87% гуманитарных предметов. Представитель учреждения сообщил, что университет пересматривает курсы и дисциплины с низким числом студентов, при этом гуманитарные науки, социальная работа и визуальное искусство остаются важной частью образовательного предложения.

В университете также заявили, что федеральная политика Job-ready Graduates существенно повысила взносы студентов за многие гуманитарные дисциплины и создала значительное давление на учреждение. Представитель университета сослался на независимый анализ, который, по его словам, показал непропорциональное влияние этих изменений на студентов с низким социально-экономическим статусом, жителей регионов, женщин и коренные народы.

Эбботт заявил, что сотрудники обеспокоены возможной потерей работы и недостатком информации о решениях руководства. Преподавательница социальной работы и социальных услуг Рейчел Ферналд также выразила обеспокоенность будущим университета.

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