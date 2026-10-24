На авиабазе Фернандо к югу от Манилы, Филиппины, два военных самолета столкнулись в воздухе во время тренировки. В результате катастрофы погибли четверо пилотов, сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на Военно-воздушные силы Филиппин.

Авария во время тренировки

Инцидент произошел в пятницу днем. В столкновении участвовали два одномоторных винтовых самолета SF-260, которые упали на территории авиабазы.

Представитель ВВС Филиппин полковник Элвин Капингиуан заявил, что других пострадавших в результате катастрофы нет.

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Расследование причин

Военно-воздушные силы начали расследование, чтобы установить причину аварии. В качестве меры предосторожности эксплуатация всех самолетов SF-260 временно приостановлена.

В мае двое военных пилотов погибли, когда еще один SF-260 разбился во время тренировочного полета в провинции Бенгет на севере Филиппин.

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