На Филиппинах столкнулись два военных самолета, погибли 4 пилота — Asharq Al-Awsat
На авиабазе Фернандо к югу от Манилы, Филиппины, два военных самолета столкнулись в воздухе во время тренировки. В результате катастрофы погибли четверо пилотов, сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на Военно-воздушные силы Филиппин.
Авария во время тренировки
Инцидент произошел в пятницу днем. В столкновении участвовали два одномоторных винтовых самолета SF-260, которые упали на территории авиабазы.
Представитель ВВС Филиппин полковник Элвин Капингиуан заявил, что других пострадавших в результате катастрофы нет.
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Расследование причин
Военно-воздушные силы начали расследование, чтобы установить причину аварии. В качестве меры предосторожности эксплуатация всех самолетов SF-260 временно приостановлена.
В мае двое военных пилотов погибли, когда еще один SF-260 разбился во время тренировочного полета в провинции Бенгет на севере Филиппин.