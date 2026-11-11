В Финляндии изменения в системе социального обеспечения и налогообложении во время срока полномочий правительства премьер-министра Петтери Орпо сократят доходы домохозяйств с самыми низкими доходами в среднем примерно на 80 евро в месяц на одного взрослого. К такому выводу пришёл Финский институт здравоохранения и социального обеспечения THL, сообщает YLE News.

Снижение доходов в самом низком дециле

По оценке THL, совокупное влияние правительственных изменений в 2023–2027 годах сократит доходы домохозяйств из самого низкого дециля распределения доходов на 8%. Число людей с низкими доходами при этом увеличится примерно на 102 тысячи, в том числе примерно на 22 тысячи детей.

Исследователи использовали подробные ежемесячные данные о доходах Налоговой администрации Финляндии. В THL отметили, что обновлённая модель показала меньшее влияние законодательных изменений на малообеспеченные домохозяйства, чем предполагалось ранее. Предыдущая оценка, охватывавшая изменения 2024–2025 годов, предусматривала увеличение числа людей с низкими доходами на 110 тысяч, среди них — 27 тысяч детей.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Кого изменения затронут больше всего

THL связывает потери доходов прежде всего с сокращением жилищного пособия и выплат по безработице в 2024–2025 годах. По оценке института, наибольшее пропорциональное снижение доходов вследствие законодательных изменений ожидается среди студентов.

В денежном выражении наибольшие потери, согласно исследованию, понесут безработные, которые работают неполный рабочий день и оформляют или получают пособие по безработице от Kela — финского учреждения социального страхования.

В то же время в самом высоком дециле доходов чистые доходы, по оценке THL, вырастут примерно на 1%, или ориентировочно на 50 евро в месяц на одного взрослого. Это преимущественно объясняется снижением налогов, которое в основном касается трудоустроенных людей. Ожидаемое влияние изменений, которые должны вступить в силу в следующем году, в THL назвали незначительным.

Читай нас в