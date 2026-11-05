В Финляндии окружной суд Хельсинки признал российского капитана грузового судна Fitburg и старшего члена экипажа виновными в повреждении двух подводных телекоммуникационных кабелей в Финском заливе в прошлом году. Как сообщает Deutsche Welle, суд признал обоих виновными в повреждении имущества при отягчающих обстоятельствах.

Приговоры обвиняемым

По данным AFP, капитана приговорили к трём с половиной годам лишения свободы. Старший член экипажа — гражданин Азербайджана — получил два года и 10 месяцев лишения свободы. Обвиняемые отрицали свою вину и ставили под сомнение юрисдикцию Финляндии по делу.

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Задержание Fitburg

Финские власти задержали судно 31 декабря по подозрению в повреждении кабелей, соединяющих Хельсинки и Таллинн. По данным финской полиции, на момент обнаружения Fitburg в течение нескольких часов тащил якорь.

Во время инцидента судно с 14 членами экипажа направлялось из Санкт-Петербурга в израильский порт Хайфа. Финляндия усилила защиту подводной инфраструктуры после серии случаев повреждения кабелей и трубопроводов в Балтийском море после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

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