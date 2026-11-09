В приюте Save the Chimps возле города Форт-Пирс во Флориде сотрудникам пришлось доставлять еду 38-летнему шимпанзе по имени Калеб с помощью дрона. Из-за сильных дождей территорию приюта затопило, а животное оставалось на открытом участке, отрезанном от других зон водой, сообщает Taipei Times.

Дрон для еды и одеял

Ливни накрывали юго-восток и центральные районы Флориды с 1 ноября до вторника прошлой недели. Каналы вышли из берегов и затопили внутренние дороги приюта, по которым обычно гольф-карами ежедневно перевозят около 1,4 тонны корма для шимпанзе.

Сначала сотрудники использовали транспорт с высоким клиренсом, однако он сломался. Тогда задействовали дрон, который организация ранее приобрела для чрезвычайных ситуаций. Калебу доставляли пакеты с едой и одеяла, пока он сам не перешел в более доступную часть территории.

Приют опубликовал видео, на котором шимпанзе достает банан из бумажного пакета, сброшенного дроном. Позже Калеб осторожно перешел по веревке, натянутой над затопленным участком.

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Животные остались в безопасности

Здания для ухода за шимпанзе находились в безопасности на возвышенности. Часть ветеринаров и других сотрудников оставалась ночевать на территории площадью 61 гектар, чтобы обеспечить уход за животными.

Еду, медикаменты и другие необходимые вещи для остальных примерно 200 шимпанзе сотрудники доставляли грузовиками, личным автомобилем одного из технических работников и трактором. По словам директора по управлению объектами Марка Йоханнана, животные вовремя получали корм, бананы и апельсины.

К субботе уровень воды значительно снизился, и около 20% внутренних дорог уже были свободны от воды. Организация обратилась к общественности за помощью в ремонте поврежденных зданий и оборудования; один из доноров согласился удваивать такие взносы.

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