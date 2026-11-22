На восточном побережье США, в штате Флорида, продолжительные ливни вызвали масштабные подтопления жилых районов. В части штата ввели режим чрезвычайной ситуации после того, как за два дня вдоль атлантического побережья выпало более 30 см осадков. Семьи покидают затопленные дома на лодках, а спасательные службы помогают людям, оказавшимся заблокированными в домах и автомобилях, сообщает UPI.

Эвакуация жителей и животных

В Дейтона-Бич спасатели в субботу вновь выезжали в затопленные кварталы, где люди оставались в домах и транспортных средствах. Полиция почти 10 часов работала в воде по пояс. Сотрудники Комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды перевозили жителей на аэроглиссерах к автомобилям, приспособленным для движения по затопленным дорогам, а также помогали медикам доставлять пациентов из района Мидтаун в больницу Halifax.

В городе Коко местная жительница Мелисса Тито рассказала AccuWeather, что ночью вода внезапно начала затапливать ее дом. К утру уровень воды во всех комнатах достиг ей пояса. В Эджуотере спасатели обходили дома и вывозили семьи с маленькими детьми и младенцем. В одном из домов к моменту прибытия помощи было около 45 см воды.

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Волонтеры также эвакуировали лошадей, кур, уток и свинью из затопленного конного центра в Коко. Власти округа Бревард направили перемещенных жителей в центры временного размещения в Коко и Мельбурне, которые принимают людей с особыми медицинскими потребностями и домашних животных. Жителей призвали экономить воду из-за нагрузки на системы водоотведения и избегать контакта с паводковой водой, которая может содержать сточные воды, химикаты и обломки.

Количество осадков и прогноз

Согласно данным Национальной метеорологической службы, опубликованным в пятницу, с вторника вблизи Коко-Бич выпало 24,26 дюйма, или около 616 мм осадков. К югу от Тайтусвилла зафиксировали 22,49 дюйма, а на острове Мерритт — 22 дюйма. В аэропорту Дейтона-Бич выпало 16,11 дюйма осадков, а вблизи Порт-Оранджа — 14,73 дюйма.

Самые сильные дожди смещаются на северо-восток Флориды и юго-восток Джорджии, где AccuWeather прогнозирует еще от 10 до 20 см осадков, местами — от 20 до 30 см. Метеорологи предупреждают, что высокий уровень воды в реках может сохраняться значительно дольше самих ливней. Значительные подтопления вблизи Коко могут продолжаться до декабря, а незначительные — до января.

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