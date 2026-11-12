Власти города Делрей-Бич в штате Флорида объявили об отмене парада в честь Дня святого Патрика и прайд-мероприятия, запланированных на 2027 год. Городская администрация объяснила решение новым законом штата, ограничивающим возможности муниципалитетов организовывать, финансировать или продвигать мероприятия, связанные с разнообразием, равенством и инклюзивностью (DEI).

Как сообщает The Guardian, закон подписал губернатор Флориды Рон Десантис в апреле, а в силу он вступит 1 января. В заявлении города отмечается, что ограничения касаются отдельных программ и мероприятий, разработанных или реализуемых с учетом этнического происхождения, сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

Чиновники Делрей-Бич пришли к выводу, что в 2027 году у них нет законного права организовывать, финансировать или продвигать эти мероприятия.

Поиск частного финансирования

Мэр Делрей-Бич Том Карни сообщил, что после объявления об отмене получил многочисленные обращения от возмущенных жителей. По его словам, он вместе с городскими чиновниками и несколькими организациями ищет способ провести мартовский парад в 2027 году за частные средства.

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Карни назвал парад в честь Дня святого Патрика важной частью жизни сообщества Делрей-Бич. Он пообещал регулярно информировать жителей о дальнейших решениях, однако пока не привел деталей возможного механизма проведения мероприятия.

Реакция сообщества и исключения

Отмена парада и прайд-мероприятия вызвала недовольство среди местных жителей и владельцев бизнеса. Для предпринимателей эти периоды традиционно относятся к наиболее прибыльным выходным года, а парад в честь Дня святого Патрика обычно привлекает десятки тысяч посетителей.

Закон официально называется Florida Senate Bill 1134. Он не распространяется на мероприятия, проводимые в федеральные праздники, посвященные этническому разнообразию, в частности День Мартина Лютера Кинга, Джунтинт и День коренных народов. Другие города Флориды также оценивают последствия новых ограничений, однако об отмене других мероприятий пока не сообщалось.

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