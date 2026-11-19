На Атлантическом побережье американского штата Флорида интенсивный шторм, начавшийся 17 ноября 2026 года, принес более фута осадков — свыше 30 сантиметров — за 24 часа. Вода затопила улицы и начала проникать в жилые дома. Об этом сообщает The Independent.

Второй эпизод за три недели

Новые ливни произошли менее чем через три недели после других экстремальных осадков в части региона. Синоптики также предупреждали о вероятности дальнейших дождей. В Форт-Лодердейле жители наблюдали, как вода поднималась на уже перенасыщенных влагой дворах.

В апреле 2023 года в Форт-Лодердейле за 24 часа выпало более 25 дюймов осадков, или около 64 сантиметров. Как отмечает издание, даже ураганы редко приносят такое количество дождя в одном месте за столь короткое время.

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Риски для уязвимых сообществ

Автор материала Смита Рао, доцент кафедры социальной работы Университета штата Огайо, отмечает, что более тёплая атмосфера способна удерживать больше влаги, из-за чего ливни становятся более интенсивными. По её словам, риски особенно высоки по мере проявления последствий сильного Эль-Ниньо в 2026–2027 годах.

Наиболее уязвимы перед внезапными наводнениями жители низинных районов, люди с низкими доходами, пожилые люди и арендаторы, у которых ограничены возможности защитить жильё или быстро восстановиться после стихии. Исследование 2023 года, охватившее 29 070 жилых единиц в США, показало: 57% респондентов сообщили, что не были готовы к бедствию с точки зрения запасов еды и воды, экстренных средств и транспорта.

Среди возможных мер Рао назвала инвестиции в дренажные системы, противопаводковую инфраструктуру, укрепление электросетей и доступное безопасное жильё. Также важны информирование жителей о рисках и привлечение уязвимых сообществ к подготовке планов реагирования на чрезвычайные ситуации.

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