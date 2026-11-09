В ближайшие дни у побережья Флориды планируют намеренно затопить легендарный трансатлантический лайнер SS United States. Судно должно стать искусственным рифом; согласно плану, это будет крупнейший в мире объект такого типа, созданный путем контролируемого затопления, сообщает RMF24.

Подготовка к затоплению

Округ Окалуса в штате Флорида приобрел лайнер за 1 млн долларов. Еще 13 млн долларов направили на подготовку судна к затоплению и удаление опасных веществ. SS United States отбуксировали на верфь в городе Мобил, штат Алабама, где он прошел необходимые работы.

Если операция пройдет по плану, корпус судна будет покоиться более чем в 35 км от побережья Флориды — между Пенсаколой и Дестином. Две характерные дымовые трубы лайнера должны передать в планируемый музей, посвященный истории корабля.

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Рекордный трансатлантический лайнер

SS United States вошел в эксплуатацию в 1952 году. Во время первого рейса он развил скорость около 70 км/ч и установил рекорд пересечения Атлантики, который, по данным издания, до сих пор не превзойден. За почти два десятилетия службы лайнер перевез четырех президентов США, многочисленных знаменитостей и десятки тысяч пассажиров.

В 1969 году судно вывели из эксплуатации на фоне развития реактивной авиации, после чего оно почти 30 лет стояло в Филадельфии. Президент организации SS United States Conservancy Сьюзен Гиббс назвала лайнер американским символом, который объединяет людей.

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