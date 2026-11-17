Во Франции во вторник около 146 тысяч человек приняли участие в общенациональных протестах из-за стоимости жизни и в поддержку повышения зарплат. По данным France 24, Министерство внутренних дел страны сообщило, что в Париже собрались 28 тысяч участников. Профсоюзы оценили общее число протестующих более чем в 500 тысяч, в том числе в 175 тысяч в столице.

Явка снизилась по сравнению с предыдущей акцией

Нынешняя мобилизация была менее многочисленной, чем предыдущий совместный день протестов 5 ноября. Тогда МВД насчитало 575 тысяч участников по всей стране, среди которых 65 тысяч — в Париже.

К акциям присоединились старшеклассники, студенты, работники государственного сектора и часть сотрудников частных компаний. Это уже третий призыв к забастовке работников государственного сектора с сентября. Их призвали к забастовке после того, как переговоры профсоюзов с премьер-министром Себастьеном Лекорню не удовлетворили требования по оплате труда.

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Требования профсоюзов и бюджетные ограничения

Правительство в проекте бюджета четвёртый год подряд не предусмотрело общего повышения зарплат для государственных служащих. Профсоюзы считают это неприемлемым и заявляют, что с 2017 года покупательная способность работников государственного сектора сократилась на 16%.

Участники акций также поднимали вопросы состояния школ, больниц и других государственных служб. Медсестра парижской больницы Орелан Тос заявила AFP, что протестующих беспокоит ухудшение ситуации в образовании, здравоохранении и публичных услугах. В Лионе тысячи людей прошли по городу с баннером «Хватит жертв со стороны трудящихся».

По сообщению властей, большинство демонстраций прошло мирно. В то же время силовиков развернули из-за опасений возможного насилия, а продажу петард временно запретили. Во время протестов в прошлом месяце в Лионе произошли мародёрство и поджог здания; тогда по стране задержали более 2 тысяч человек.

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