Во французском Безансоне 92-летняя Колет Воронофф умерла после тяжелой гипертермии во время волны жары. Ночью ее муж позвонил дочери Анн-Софи и сообщил, что жена упала и у нее начались судороги. Медики, прибывшие в квартиру, зафиксировали температуру тела женщины на уровне 42,6°C. Об этом семья рассказала в материале The Guardian.

Помощь медиков

Колет Воронофф доставили в больницу, где врачи применили ледяные ванны, чтобы снизить температуру ее тела. По словам Анн-Софи Воронофф, после этого состояние матери на некоторое время улучшилось: она проснулась и улыбнулась близким. В то же время врач объяснил семье, что чрезвычайно высокая температура повредила ее сердце, печень, легкие и мозг.

Женщина находилась в больнице до среды. Ее близкие могли быть рядом с ней днем и ночью и попрощаться перед смертью.

Жара на востоке Франции

По словам дочери, квартира родителей на седьмом этаже не была оборудована кондиционером. Окна можно было открыть с обеих сторон для сквозняка, однако в ночь, когда Колет стало плохо, она открыла окна, но не открыла ставни. Анн-Софи также рассказала, что советовала матери пить больше воды и принимать душ.

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Дочери жили неподалеку: одна могла приехать примерно за 10 минут, другая — за 15 минут, а сама Анн-Софи — за 20 минут. К супругам регулярно приходили сиделки, физиотерапевт и медсестры. В субботу сестра навестила родителей и привезла вентиляторы; тогда, по ее словам, они чувствовали себя хорошо.

Анн-Софи Воронофф, работающая врачом-исследователем, заявила, что не ожидала такого развития событий. После смерти матери семье было трудно найти похоронное бюро из-за большого количества умерших. Прах Колет Воронофф похоронили в ее родовой деревне в Ардеше.

Как отмечает The Guardian со ссылкой на модельное исследование 854 европейских городов, по меньшей мере 50 тысяч человек погибли из-за жаркого лета 2026 года. Ученые указали, что две трети смертей, связанных с жарой, стали следствием дополнительного потепления из-за загрязнения ископаемым топливом и разрушения природы.

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