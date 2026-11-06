Во Франции недалеко от города Лент автобус, перевозивший школьников, съехал с дороги и врезался в дерево. По меньшей мере два человека — ребенок и молодой человек — погибли, еще 16 получили травмы.

Авария произошла утром

Как сообщает Deutsche Welle, авария произошла утром в пятницу недалеко от Лента, в департаменте Эн на востоке Франции. Телеканал BFMTV сообщил, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Мэр Лента Ив Кристен заявил, что около 7:00 (06:00 GMT) автобус съехал с дороги и врезался в дерево в канаве.

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Приют для пострадавших

По словам мэра, в инциденте были задействованы 70 человек. Местный общественный зал открыли для временного размещения пострадавших в результате аварии.

Министр транспорта Франции Филипп Табаро направлялся к месту аварии.

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