Во Франции французский актер Жерар Депардье предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании актрисы Шарлотты Арну в 2018 году. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на адвоката актера Давида-Оливье Камински. Депардье отрицает какие-либо неправомерные действия по этому делу.

Заявление Шарлотты Арну

Арну впервые обвинила Депардье в изнасиловании в 2018 году. По ее словам, два случая насилия произошли в парижском доме актера, когда ей было немного за 20.

77-летний Депардье отрицает обвинения. В прошлом году его юридическая команда обжаловала решение прокуратуры о передаче дела в суд.

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Другое дело актера

Ранее в этом месяце Депардье отозвал апелляцию на отдельный обвинительный приговор 2025 года по делу о сексуальном насилии. По данным France 24, он признал вину и попросил прощения у потерпевших.

В случае признания виновным по делу Арну актеру может грозить от 15 до 20 лет лишения свободы. Депардье снялся более чем в 200 фильмах за пять десятилетий, в том числе в картинах «Вид на жительство», «Последнее метро» и «Сирано де Бержерак».

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