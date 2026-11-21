Во Франции в субботу, 21 ноября, десятки тысяч человек вышли на акции протеста, ставшие шестыми выходными демонстраций подряд. Участники требовали улучшения государственных услуг и выражали возмущение ростом стоимости жизни и неравенством, сообщает Channel NewsAsia.

Число участников сократилось

Организаторы заявили о 150 тысячах участников по всей стране. Неделей ранее они сообщали о 200 тысячах протестующих, а на первой масштабной акции 17 октября — о 800 тысячах. Министерство внутренних дел Франции оценило субботнее число участников в 82 500 человек, тогда как в предыдущую субботу ведомство насчитало 106 тысяч.

В Париже тысячи людей собрались на площади Республики, откуда направились на восток города. На акции присутствовали представители профсоюзов, левых партий, студенческих организаций и движения «желтых жилетов». Одна из групп установила символические надгробия, провозглашавшие «смерть» государственных услуг, в частности социального обеспечения и образования.

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Требования студентов и столкновения

Протестное движение началось в середине сентября с выступлений старшеклассников, требовавших лучших условий обучения. Позднее оно переросло в общенациональную кампанию против высоких цен, недостаточного уровня государственных услуг и жестокости полиции. Генеральный секретарь студенческого профсоюза Unef Манон Море заявила, что молодые люди в разных странах сталкиваются с социальной незащищенностью и вынуждены выбирать между жильем, медицинской помощью и полноценным питанием.

Накануне парламент Франции принял закон, усиливающий защиту сотрудников правоохранительных органов при применении оружия. Документ подвергся критике со стороны левых сил. В целом акции были преимущественно мирными, однако в некоторых городах произошли столкновения: участники пытались собраться в запрещенных зонах, поджигали автомобили и мусорные контейнеры, а полиция применяла слезоточивый газ. По подсчетам AFP, с начала протестов как минимум 31 человек получил тяжелые травмы в результате действий силовиков; официальную статистику власти не обнародовали.

Демонстрации прошли, в частности, в Лилле, Марселе и Лионе. Профсоюзы и активисты призвали продолжить протесты в ближайшие недели.

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