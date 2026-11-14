Франция готовится к пятой субботе протестов — Channel NewsAsia

Во Франции на субботу, 14 ноября, запланирован пятый подряд день протестов. Основная акция должна начаться в Париже в 13:00 по местному времени, также десятки собраний ожидаются в других городах страны. Участники выступают, в частности, против инфляции и законопроекта, предусматривающего дополнительную правовую защиту для полицейских при применении оружия, сообщает Channel NewsAsia.

Участники и требования

Более месяца в стране продолжаются блокирования лицеев и демонстрации из-за роста стоимости жизни. Протесты проходят накануне президентских выборов, запланированных на следующий год. Предыдущие акции были преимущественно мирными, однако сопровождались отдельными случаями насилия и обвинениями в насилии со стороны полиции.

В Париже к старшеклассникам, профсоюзам и другим активистам должно было присоединиться движение «жёлтых жилетов». Часть демонстрантов требует усилить защиту детей от сексуального насилия, другие выступают против законопроекта о презумпции правомерности самообороны для полицейских, применивших оружие.

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Спорный законопроект

Нижняя палата парламента уже одобрила документ, который далее должен рассмотреть Сенат. Сторонники инициативы, среди которых ультраправая партия «Национальное объединение», считают её необходимой, чтобы полицейских автоматически не подозревали в чрезмерном применении силы. В то же время активисты утверждают, что законопроект усложнит привлечение силовиков к ответственности.

На прошлой неделе юристы осудили предполагаемое насилие со стороны полиции во время предыдущих протестов. По их словам, оно привело к тяжёлым травмам, в том числе рук, ног и глаз. По данным властей, в прошлую субботу в акциях по всей Франции приняли участие около 146 тысяч человек. Самые масштабные протесты последних недель состоялись во время забастовки в четверг, когда на улицы вышли более 500 тысяч человек. Профсоюзы также призвали к новому дню забастовок во вторник, отвергнув обещание правительства повысить минимальную зарплату на 0,6%.

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