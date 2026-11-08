Во Франции коллектив активистов и медиков Lacrymos du sang заявил, что за несколько недель получил более 10 тысяч свидетельств от протестующих и прохожих об изменениях менструального цикла после контакта со слезоточивым газом. В сообщениях, в частности, говорилось о более сильной боли и обильных кровотечениях. Об этом сообщает France 24.

Коллектив планирует обнародовать результаты опроса 17 ноября. Его участница, акушерка Йоганн Воаханги-Нирина, рассказала, что обращения поступали также от женщин, которые не участвовали в акциях, но жили, делали покупки или гуляли неподалеку от мест применения газа. По ее мнению, это может означать, что стресс не является единственным возможным объяснением таких жалоб.

Данные исследований

Инициатива Lacrymos du sang была начата по примеру исследования, проведенного в Портленде после протестов Black Lives Matter в США в 2020 году. В опросе 2 200 человек более половины респондентов сообщили о спазмах, усилении кровотечения и других проблемах со здоровьем после воздействия слезоточивого газа. Это была первая опубликованная рецензируемая научная работа, выявившая связь между контактом с газом и нарушениями менструации.

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Исследовательница нейроэндокринологии Университета Париж-Сакле Соленн Ружо Фернандес Гарсия заявила, что соединение CS, содержащееся в большинстве видов слезоточивого газа, в том числе применяемых французской полицией, распадается в организме на несколько веществ. Одно из них, по ее словам, может нарушать работу щитовидной железы. Она также связала сильную менструальную боль с прямой активацией болевых рецепторов соединением CS.

Применение газа на протестах

Французская полиция широко применяла слезоточивый газ во время протестного движения, начавшегося из-за условий в школах и усилившегося на фоне кризиса стоимости жизни. Только 17 октября правоохранители выпустили 22 тысячи баллонов. Очевидцы нескольких акций обвиняли полицию в применении газа без предупреждения, в том числе на узких улицах, возле школ и в парижском метро.

В 2020 году Управление Верховного комиссара ООН по правам человека предупреждало, что применение слезоточивого газа в больших дозах может вызвать некроз тканей дыхательных путей и пищеварительной системы, отек легких и внутреннее кровотечение. Один из депутатов партии «Непокоренная Франция» призвал правительство приостановить применение газа до проведения дополнительных исследований. Коллектив также получил сообщения о выкидышах, которые люди связывали с воздействием газа, однако исследователи пока не установили такой связи.

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