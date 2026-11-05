Во Франции во время общенациональной забастовки и протестов против роста стоимости жизни полиция по состоянию на 18:00 сообщила о 448 задержанных и 53 пострадавших правоохранителях. В демонстрациях в четверг, 5 ноября, приняли участие сотни тысяч человек, сообщает Channel NewsAsia.

Разные оценки числа участников

Профсоюз CGT оценил число участников акций по всей Франции в 1,6 миллиона. Министерство внутренних дел Франции сообщило о 575 тысячах участников, пересмотрев предыдущую оценку в 600 тысяч. По данным ведомства, в Париже маршировали 60 тысяч человек.

Акции состоялись после нескольких недель протестов, инициированных молодежью. Профсоюзы призвали к всеобщему повышению зарплат и налоговым реформам, а также жаловались на полицейские ограничения в отношении отдельных протестов.

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Большинство маршей прошло мирно, однако в некоторых городах произошли столкновения между протестующими и полицией. В Лионе подожгли как минимум один автомобиль, а правоохранители применили слезоточивый газ.

Закрытые достопримечательности и блокирование школ

В Париже на день закрыли Эйфелеву башню и Триумфальную арку. Французские власти сообщили о блокировании 81 из 3 700 старших школ. В то же время ученическая ассоциация заявила, что из-за акций занятия приостановили в тысяче учреждений среднего образования.

По данным Министерства образования, бастовали около 16% учителей. К протестам также присоединились профсоюзы работников железной дороги, государственных больниц и почтовых служб. Накануне министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил, что по стране планировали развернуть 70 тысяч полицейских и сотрудников сил безопасности.

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