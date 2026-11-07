Франция развернет 70 тысяч силовиков на фоне протестов — Dawn

Во Франции в субботу запланированы новые протесты профсоюзов и студенческих групп, а движение «желтых жилетов» намерено провести отдельную акцию, запрещенную властями, на площади Согласия в центре Парижа. Министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил, что по всей стране развернут 70 тысяч полицейских и сотрудников сил безопасности, сообщает Dawn.

Студенческие объединения и профсоюзы проведут разрешенный марш в Париже против высокой стоимости жизни и в поддержку молодежи. В то же время активисты «желтых жилетов» отказались присоединяться к этому шествию и призвали сторонников собраться на площади Согласия, неподалеку от Национального собрания и Елисейского дворца.

Призыв к неповиновению

Член координационного комитета движения Бенжамен Баль заявил, что «желтые жилеты» призывают к массовому неповиновению. Движение уже проводило уличные протесты восемь лет назад против правительства президента Эмманюэля Макрона из-за запланированного повышения налога на топливо.

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Нуньес заявил, что правоохранители готовы к возможным беспорядкам и мародерству. Большинство демонстраций последних недель проходили мирно, однако местами они сопровождались столкновениями с полицией и случаями вандализма. 17 октября во Франции произошли худшие беспорядки за последние годы.

Требования профсоюзов

В четверг сотни тысяч работников бастовали и выходили на улицы в разных городах Франции. По данным МВД, протесты в целом прошли спокойно, хотя в нескольких городах произошли столкновения; были задержаны 642 человека. Действия полиции критикуют за чрезмерную жесткость, а по заявлениям о насилии в отношении демонстрантов начаты десятки внутренних расследований.

Профсоюзы требуют повысить минимальную зарплату, в целом увеличить оплату труда, провести налоговые реформы и улучшить условия обучения для молодежи. Премьер-министр Себастьен Лекорню планирует в понедельник обсудить зарплаты и покупательную способность с представителями профсоюзов и организаций работодателей.

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