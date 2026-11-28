Во Франции в субботу запланированы общенациональные демонстрации против гендерно обусловленного насилия, которые, как ожидается, соберут тысячи людей. Как сообщает France 24, к акциям должны присоединиться феминистские организации, профсоюзы, студенты и участники движения «жёлтых жилетов».

Генеральный секретарь профсоюза CGT Софи Бине заявила, что организаторы призывают провести в городах страны «феминистскую приливную волну», чтобы привлечь внимание к необходимости прекратить сексистское и сексуальное насилие.

Два шествия в Париже

В Париже с 14:00 должны состояться два отдельных шествия. Префектура полиции прогнозирует общее число участников на уровне около 40 тысяч человек.

Коллектив #NousToutes планирует пройти от площади Республики до площади Нации, осуждая гендерное, социальное и государственное насилие. Другая акция, организованная объединением ассоциаций и профсоюзов Feminist Strike, должна отправиться от площади Пантеона до площади Италии с требованием ликвидировать насилие в отношении женщин. Участники движения «жёлтых жилетов» также призвали выйти на демонстрации против сексистского и сексуального насилия и в поддержку гендерного равенства.

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Требование принять закон

Одним из главных требований протестующих является принятие законопроекта против сексизма и сексуального насилия. Документ предусматривает меры на всех этапах противодействия насилию в отношении женщин и детей — от профилактики до возмещения ущерба.

Национальное собрание Франции приняло текст 13 октября, а Сенат должен рассмотреть его в январе. Представительница Фонда женщин Флориан Вольт заявила, что текст должен быть проголосован до парламентской сессии, запланированной на 28 февраля 2027 года, а также получить достаточное финансирование. Организация оценивает стоимость его реализации в 4 млрд евро в год.

Согласно официальному отчёту, опубликованному в среду, в прошлом году во Франции произошло более 100 фемицидов. В 2024 году жертвами изнасилований стали 272 тысячи женщин, а сексуальным домогательствам подверглись 1,3 млн человек.

Феминистские демонстрации проходят на фоне седьмой подряд субботы протестов из-за стоимости жизни и требований студентов увеличить финансирование школ и университетов. По данным France 24, число участников этих акций сокращается: в первую субботу протестов, 17 октября, на улицы вышли несколько сотен тысяч человек, тогда как на прошлой неделе — десятки тысяч.

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