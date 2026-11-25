Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен распорядился провести внутреннюю проверку в отношении парижского прокурора Кристиана де Роккиньи. Он хочет выяснить, почему прокурор находился в штаб-квартире ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, когда туда прибыла полиция.

Как сообщает Politico Europe, рейд проводился в рамках расследования утверждений о возможной утечке конфиденциальной судебной информации из Министерства внутренних дел в партию. Чиновник, в отношении которого ведется расследование, Юг Муту подал в отставку с должности старшего государственного представителя в регионе Центр — Долина Луары и должен был официально покинуть должность в среду.

Встреча в штаб-квартире

Во время рейда де Роккиньи встречался с Жан-Полем Гарро — бывшим магистратом и депутатом Европарламента от «Национального объединения». Гарро заявил Franceinfo, что они обсуждали борьбу с незаконным оборотом наркотиков и не говорили о расследовании в отношении партии.

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На прошлой неделе де Роккиньи сообщил агентству AFP, что его присутствие в штаб-квартире не было связано с делом. По его словам, он пришел выпить кофе со знакомым, который является представителем партии. Прокурор не сразу ответил на запрос о комментарии по поводу объявленной проверки.

Вопросы служебной этики

Дарманен заявил, что необходимо выяснить, могли ли высокопоставленные чиновники передать «Национальному объединению» информацию. По его словам, такие действия могли бы быть преступлением и противоречили бы требованию независимости судебных должностных лиц.

Министр также считает, что де Роккиньи повел себя ненадлежащим образом, поскольку не сообщил руководству о своем присутствии во время рейда и встретился со знакомым в рабочее время, не взяв отпуск. Внутренняя проверка должна установить, обсуждалась ли во время встречи какая-либо чувствительная информация.

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