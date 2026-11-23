В департаменте Па-де-Кале на севере Франции на птицеферме выявили высокопатогенный штамм птичьего гриппа H5N1. От инфекции погибли 80 из 4300 птиц, а оставшееся поголовье уничтожили, сообщает The Independent со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения животных.

Повышенный уровень тревоги

Вспышку зафиксировали в четверг. На следующий день Франция ввела высокий уровень тревоги из-за птичьего гриппа. Он предусматривает обязательные ограничения, в частности содержание поголовья птицы в закрытых помещениях.

Распространение птичьего гриппа вызывает обеспокоенность правительств и птицеводческой отрасли: в последние годы болезнь уничтожала поголовье в разных странах, нарушала поставки и способствовала росту цен на продукты питания.

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Меры в Шотландии

Ранее в этом месяце Шотландия также объявила зону профилактики птичьего гриппа после увеличения числа выявлений вируса среди содержащихся и диких птиц. Все владельцы птицы там должны соблюдать усиленные правила биобезопасности: огораживать птицу на свободном выгуле, очищать и дезинфицировать обувь и бетонные поверхности, а также содержать домашних уток и гусей отдельно от другой птицы.

Согласно данным наблюдений, высокопатогенный вирус циркулирует среди диких птиц в Великобритании, а риск для домашней и другой содержащейся птицы оценивается как очень высокий. В период с октября по апрель в Великобритании зафиксировали шесть случаев заболевания среди содержащихся птиц.

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