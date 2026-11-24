Апелляционный суд Версаля во Франции постановил, что полицейский предстанет перед судом по обвинению в убийстве 17-летнего Нахеля Мерзука. Подросток погиб во время остановки автомобиля в июне 2023 года. Его смерть вызвала несколько дней беспорядков в более бедных пригородах Парижа.

Решение апелляционного суда

Как сообщает France 24, Апелляционный суд Версаля пришел к выводу, что против обвиняемого имеется достаточно доказательств. Суд также отклонил ссылку защиты на смягчающее обстоятельство. Решение еще может быть обжаловано.

Полицейский провел пять месяцев под стражей, прежде чем был освобожден в ноябре 2023 года. Изначально его должны были судить по обвинению в убийстве, однако он обжаловал это решение.

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Видео остановки автомобиля

После гибели Нахеля распространилось видео с мобильного телефона, на котором видно, как полицейский Флориан М. стреляет в подростка в упор в салоне автомобиля во время остановки на оживленной улице. Изначально полиция заявляла, что Нахель направил автомобиль на сотрудника правоохранительных органов. Однако запись показывала двух полицейских рядом с неподвижным автомобилем, один из которых держал оружие, направленное на водителя.

В марте апелляционный суд постановил, что полицейского следует судить по менее тяжкому обвинению в насилии, повлекшем смерть, в суде без присяжных. В июне высший суд Франции отменил это решение, открыв путь к рассмотрению дела по обвинению в убийстве.

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