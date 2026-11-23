На втором национальном саммите Choose France во Франции представят 273 промышленных проекта французских компаний, предусматривающих €14,9 млрд новых инвестиций. Общая стоимость объявленного пакета составляет €42,5 млрд, сообщает Euronews.

Встреча бизнеса в Париже

На мероприятии 23 ноября в Международном университетском городке Парижа ожидают около 250 руководителей компаний из индекса CAC 40, малых и средних предприятий, компаний средней капитализации и стартапов. В нем также примут участие министр промышленности Себастьен Мартен и министр экономики Ролан Лескюр.

Президент Франции Эмманюэль Макрон должен начать день с визита в Airbus в Тулузе, а завершить его ужином в Елисейском дворце. На него приглашены несколько министров и более 150 руководителей крупных и малых компаний, в частности Danone и Urgo.

Энергетика, авиация и здравоохранение

Саммит Choose France обычно ориентирован на иностранных инвесторов, однако его французская версия должна продемонстрировать инвестиции местного бизнеса. Во время первого такого мероприятия годом ранее власти сообщали о €30,4 млрд инвестиций в рамках 151 проекта.

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Около 30% проектов из нынешнего пакета получают государственную поддержку, в том числе через план France 2030. Крупнейшие инициативы касаются энергетики, космической отрасли и сферы здравоохранения; значительную часть проектов реализуют малые и средние предприятия в регионах Иль-де-Франс, Новая Аквитания и Нормандия.

Две программы вместе составляют €17,5 млрд, или более 40% всех объявленных инвестиций. Группа ADP, управляющая парижскими аэропортами, реализует инфраструктурную программу на €9,5 млрд. Оператор электросетей RTE заявил о программе на €8 млрд. Компания Elyse Energy из Лиона также представит проект завода по производству авиационного биотоплива в департаменте Атлантические Пиренеи стоимостью €1,6 млрд.

В то же время, по данным Национального института статистики и экономических исследований Франции Insee, к концу октября деловые инвестиции в стране сокращались четвертый квартал подряд. Проект бюджета, рассматриваемый парламентом, предусматривает увеличение ряда сборов с компаний в 2027 году.

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