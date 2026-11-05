Работники во Франции начали общенациональную забастовку по призыву профсоюзов. Организаторы ожидают, что протесты пройдут в 260 городах и городках. Участники акций требуют повысить минимальную зарплату и оплату труда для всех работников, провести налоговые реформы и улучшить условия в школах.

Акции в нескольких городах

Утром протестующие собрались в Марселе и Лионе на юге страны, а также в Нанте на западе Франции. Митинг в Париже был запланирован на 13:00 по Гринвичу. Министерство образования прогнозировало, что к забастовке присоединятся 16% учителей по всей стране.

Накануне протестов президент Эммануэль Макрон провел встречу по вопросам обороны и безопасности, чтобы обеспечить общественный порядок, сообщает Al Jazeera.

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Протесты продолжаются с сентября

Регулярные демонстрации во Франции проходят с сентября, когда учащиеся начали протестовать против плохих условий в государственных старших школах. Позднее акции распространились по стране и охватили более широкий круг претензий, связанных с ростом стоимости жизни.

По данным Reuters, полиция применила слезоточивый газ во время демонстрации в Лионе. Францию также критиковали за действия во время протестов: несколько человек выдвинули обвинения в полицейском насилии.

Reuters также сообщило, что встречу министров иностранных дел G7 в последний момент перенесли из Марселя в Париж на фоне шести недель общенациональных протестов. Дипломаты, с которыми общалось агентство, назвали это решение хаотичным и заявили, что оно нанесет ущерб имиджу Франции.

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