Прокуратура французского департамента Приморская Сена начала расследование возможного ненадлежащего использования средств агломерации Гавра, которую возглавляет кандидат в президенты Эдуар Филипп. Следователи проверяют возможную оплату его юридической защиты средствами местной общины.

Оплата юридических услуг

Как сообщает Anadolu Agency со ссылкой на BFMTV, расследование начали после уведомления судебных органов о возможном ненадлежащем использовании публичных средств. Оно касается расходов городской общины Гавра на юридическую фирму, привлеченную Филиппом по другому делу.

То дело связано с обвинениями в предоставлении преимуществ и злоупотреблении должностным положением. По данным BFMTV, юридической фирме могли выплатить почти 30 тысяч евро для покрытия расходов на защиту Филиппа. Адвокат заявительницы заявила, что оплачивать личную юридическую защиту выборного должностного лица публичными средствами строго запрещено.

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Предыдущее производство

Новое расследование связано с более широкой судебной проверкой, которую Национальная финансовая прокуратура Франции начала в мае 2026 года. Она касается создания в 2020 году цифрового центра Le Havre Digital City и ассоциации по управлению объектом, которую возглавлял один из заместителей мэра Гавра.

Первоначальное сообщение по этому делу подала бывшая сотрудница агломерации Гавра. Она утверждала, что Филипп содействовал одному из своих заместителей мэра в получении должности в обмен на политическую и институциональную поддержку. В этом производстве Филипп имеет статус свидетеля с особым статусом: на том этапе судьи не нашли достаточных оснований для официального обвинения.

Несколько недель назад заявительница подала отдельную жалобу, узнав о предполагаемой оплате более 28 тысяч евро юридических расходов Филиппа средствами агломерации. В понедельник ее допросили следователи. Сам Филипп заявил, что начало нового расследования его не беспокоит, и назвал это продолжением дела с той же заявительницей.

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