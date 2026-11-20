Французская полиция расследует обвинения против актёра Жерара Депардье и писателя Мишеля Уэльбека в предполагаемом групповом изнасиловании и насилии над женщиной во время съёмок фильма Thalasso в декабре 2018 года. Как сообщает The Guardian, два источника, знакомые с ходом дела, подтвердили AFP, что расследование продолжается.

Заявление актрисы

Расследовательское издание Mediapart сообщило, что актриса и танцовщица из Восточной Европы, фигурирующая в материале под псевдонимом Александра, подала заявление в полицию в 2025 году. На момент предполагаемого нападения ей было 32 года, она работала во Франции.

По словам Александры, Депардье и Уэльбек напали на неё, прижав во время одной из сцен, когда работали камеры. В заявлении в полицию она упомянула о «глубоком унижении» и «невыразимом стыде». Mediapart также передало её слова о том, что во время события она находилась в состоянии оцепенения и отстранённости.

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Позиция режиссёра и защиты

AFP сообщило, что режиссёра картины Гийома Никлу также обвиняют в соучастии в сексуальном насилии. Никлу сказал Mediapart, что во время съёмок не заметил «никакого принуждения», но извинился перед Александрой. Адвокаты актрисы не ответили на запрос The Guardian, как и представители Депардье. Издание также обратилось к издателям Уэльбека, но ответа не получило.

Фильм Thalasso вышел в 2019 году. В нём Депардье и Уэльбек сыграли версии самих себя, которые встречаются в оздоровительном центре и ведут продолжительные философские разговоры.

Предыдущий приговор Депардье

На этой неделе Депардье отказался от обжалования приговора 2025 года по делу о сексуальном насилии в отношении двух женщин на другой съёмочной площадке в 2021 году и извинился перед ними. Суд признал его виновным в сексуальном насилии в отношении 55-летней художницы-постановщицы и 35-летней ассистентки режиссёра во время работы над фильмом Les Volets Verts в Париже. Условный приговор остался в силе, а имя актёра внесли во французский реестр сексуальных преступников.

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