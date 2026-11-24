Во Франции с начала протестов в сентябре не менее 31 человека получили тяжелые травмы в результате действий сил безопасности. Из них 16 человек получили необратимые повреждения глаза или лишились конечности, свидетельствует подсчет AFP, составленный на основе показаний пострадавших, их адвокатов и данных неправительственных организаций, сообщает Channel NewsAsia.

Более 140 проверок

Французские власти не обнародовали официальные данные о количестве раненых демонстрантов. Вместе с тем по состоянию на начало ноября внутренняя следственная служба полиции начала более 140 проверок по сообщениям о предполагаемом насилии со стороны правоохранителей.

Правозащитные организации обвиняют силовиков в неоправданном применении силы при разгоне толп дубинками и использовании гранат для разгона толпы с близкого расстояния. Министерство внутренних дел Франции заявило, что действия полиции были законными и соразмерными.

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Свидетельства пострадавших

25-летняя студентка художественного факультета Пранни Уш рассказала, что 17 октября на площади Республики в Париже ей в ногу попал предмет, который она и ее адвокат считают частью контейнера со слезоточивым газом. По данным AFP, она получила открытый перелом обеих костей голени, перенесла три операции, а также пересадку кожи и тканей. Ее ногу фиксирует внешний аппарат с 15 стержнями.

39-летний подолог Реми Обер заявил, что 31 октября в Марселе полицейские ударили его дубинкой по лицу и повалили на землю, когда он выходил из ресторана после протеста. По его словам, ему выбили или сломали восемь зубов и сломали нос. Мужчина также сообщил о кошмарах и других симптомах посттравматического стрессового расстройства.

Еще одна 21-летняя участница протеста в Марселе, попросившая не называть ее имени из-за онлайн-угроз, получила тяжелую травму ноги. Европейская больница в Марселе сообщила, что граната для разгона толпы оставила в ее ноге повреждение размером шесть сантиметров. Женщина и ее адвокат считают, что в ране находился фрагмент запала гранаты GM2L, которая создает громкий взрыв и выпускает слезоточивый газ.

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