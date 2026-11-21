Во Франции шестую субботу подряд проходят протесты. Демонстранты выходят на улицы из-за роста стоимости жизни и действий правительства в связи с социальными волнениями, продолжающимися несколько недель. Об этом сообщает France 24.

Причины акций

В сообщении отмечается, что участники протестов выступают против повышения стоимости жизни. Они также выражают недовольство действиями французского правительства в ответ на недели социальных волнений.

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Контекст протестов

Нынешняя суббота стала шестой подряд субботой, когда демонстранты проводят акции. Протесты проходят в преддверии президентских выборов во Франции, запланированных на 2027 год.

France 24 опубликовала видеосюжет о новом дне протестов 21 ноября 2026 года. В нем о событиях рассказывает журналистка Антония Керриган.

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