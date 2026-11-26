Во Франции соратника Марин Ле Пен Жордана Барделлу вновь обвинили в антисемитских высказываниях после того, как Mediapart и газета Le Monde опубликовали отрывки его якобы частной переписки в Facebook. Как сообщает France 24, речь идет о разговорах с бывшим школьным знакомым Барделлы, датированных годом, когда политику исполнилось 18 лет.

Содержание опубликованной переписки

По данным Mediapart и Le Monde, в сообщениях Барделла якобы писал, что банками управляют сионисты, а также упоминал о стремлении к новому мировому порядку со столицей в Иерусалиме. Издания заявили, что отдельные детали переписки могут свидетельствовать об авторстве Барделлы, в частности упоминания о его тогдашних учителях, родителях и преподавании французского языка иностранцам. Последний эпизод он также описывал в своей автобиографии 2024 года.

Mediapart сообщило, что располагало этими отрывками еще в сентябре, когда впервые написало о предполагаемых антисемитских комментариях Барделлы в Facebook в 2013 году. Тогда редакция не публиковала дополнительные фрагменты, чтобы не раскрыть личность источника. Школьный знакомый позднее согласился предоставить эти материалы для публикации после того, как Барделла отверг предыдущие обвинения, отметили Mediapart и Le Monde.

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Опровержения Барделлы

Через адвоката 31-летний Барделла категорически отверг новые обвинения, назвав их неприемлемым намерением причинить вред. Ранее он также отрицал какую-либо вину в связи с периодом, когда был активистом Национального фронта, который сейчас называется «Национальное объединение».

Барделла уже подал две юридические жалобы против Mediapart из-за предыдущих обвинений. Он является одним из ключевых союзников Ле Пен, которую France 24 называет кандидаткой в президенты Франции, и может возглавить правительство в случае ее победы на выборах в следующем году.

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