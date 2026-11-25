Во Франции Международное агентство по обеспечению честности в теннисе предъявило французскому теннисисту Артуру Риндеркнеху обвинение в отказе пройти антидопинговый тест. Речь идет о предполагаемом эпизоде в Бретани, который, по данным французского издания L'Equipe, произошел в июне. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Дело рассмотрит независимый трибунал

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе, которое контролирует соблюдение антидопинговых и антикоррупционных правил в теннисе, подтвердило предъявление обвинения. В ITIA заявили, что дело в начале следующего года рассмотрит независимый трибунал.

Агентство также выразило разочарование из-за обнародования деталей дела. В ITIA отметили, что стремятся сохранять такие производства конфиденциальными, и отказались комментировать подробности расследования.

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Риндеркнех отрицает нарушение

31-летний Риндеркнех в публикации в Instagram отверг обвинение. Он сообщил, что уже обратился в ITIA с просьбой, чтобы его дело рассмотрел независимый трибунал, и заявил, что считает себя невиновным.

Теннисист отметил, что представит трибуналу все детали ситуации и до рассмотрения не будет публично комментировать обстоятельства дела. Он также заявил, что никогда не употреблял запрещенные вещества.

L'Equipe сообщило, что Риндеркнеху может грозить четырехлетняя дисквалификация из-за предполагаемого отказа от тестирования. Француз занимает 57-е место в мировом рейтинге и не имеет титулов ATP в одиночном разряде.

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