Суд в Париже назначил наказание трём полицейским по делу о жестоком избиении темнокожего музыкального продюсера Мишеля Зеклера в 2020 году. Как сообщает France 24, двоих правоохранителей приговорили к пяти годам лишения свободы: для одного из них три года срока являются условными, для второго — три с половиной года.

Наказания для трёх полицейских

Третьему полицейскому также назначили пятилетний срок, четыре года из которого являются условными. Один год он должен отбыть под электронным браслетом, а не в тюрьме.

Полицейские остановили Зеклера возле его студии в Париже 21 ноября 2020 года. Они обвинили его в отсутствии обязательной защитной маски во время пандемии Covid-19 и заподозрили в употреблении каннабиса. После этого правоохранители затолкали продюсера ко входу в офис и жестоко избили. Нападение зафиксировали камеры безопасности студии.

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Видео опровергло версию полицейских

В рапорте о задержании полицейские утверждали, что продюсер ударил их и пытался отобрать дубинку. Однако видеозапись, которую через несколько дней опубликовало французское медиа Loopsider, противоречила этой версии.

Согласно медицинскому заключению, Зеклер получил черепно-лицевую травму, ранения губы и кожи головы, а также полный разрыв сухожилия бицепса. Из-за травм он не мог работать 45 дней. Обвинительные приговоры по делам о предполагаемом полицейском насилии во Франции выносятся редко, поскольку большинство таких случаев рассматриваются внутренне.

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