Во время обыска в доме Кевина Тессье, подозреваемого в октябрьской стрельбе во французском Траппе, следователи нашли записку с именами и номерами телефонов четырех публичных деятелей, связанных с левыми политическими силами. Как сообщает France 24, в отношении 39-летнего мужчины официально начали расследование по обвинениям, в частности в убийстве и покушении на убийство в связи с террористической деятельностью.

Контакты политиков и активистки

В записке были указаны контакты депутатов от партии «Зеленых» Аймерика Карона и Сандрин Руссо, депутата от «Непокоренной Франции» Давида Гиро, а также активистки Ассы Траоре, которая проводит кампании против расизма и полицейского насилия.

Тессье заявил следователям, что взял номера с сайта, на котором были опубликованы утечки персональных данных, и назвал этих людей «левыми». Он отрицал, что намеревался напасть на них. Прокуратура сообщила, что в материалах дела нет других доказательств подготовленного плана насилия против этих четырех человек.

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Расследование стрельбы

По данным прокуратуры, преступление было совершено из-за фактической или предполагаемой принадлежности жертв к определенной расе, этнической группе, нации или религии. Во время допроса Тессье признал, что стрелял в темнокожего мужчину, а также в двух мужчин, которые, по его предположению, могли иметь североафриканское происхождение. Он также заявил, что пытался выстрелить в женщину в вуали, однако оружие заклинило.

Следователи изъяли 128 стреляных гильз в разных местах. В результате стрельбы один человек погиб, еще пятеро получили ранения, в том числе 11-летняя девочка, находящаяся в тяжелом состоянии. Тессье не согласен с тем, что его следует называть террористом, и заявил следователям, что действовал ради Франции.

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