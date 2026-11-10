Во Франции утром 10 ноября учащиеся заблокировали входы в 49 из примерно 3700 лицеев страны. Акции проходят на фоне протестов за улучшение условий обучения, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Министерство образования Франции.

Протесты в Париже

Французские власти ожидали, что днем в демонстрации в Париже примут участие несколько тысяч учащихся лицеев и студентов. Лицеи, о которых идет речь, предназначены для молодежи в возрасте от 15 до 18 лет.

Ученические протесты, продолжающиеся с сентября, в последние недели переросли в более масштабные демонстрации из-за стоимости жизни. Некоторые из них сопровождались отдельными случаями насилия и обвинениями в жестокости полиции.

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Требования учащихся и профсоюзов

Профсоюзы учащихся и учителей в совместном заявлении призвали усилить мобилизацию и продолжать давление на правительство. Глава ученической ассоциации Рияд Рани заявил, что протестующие выступают не только за себя, но и за учителей и их условия труда.

Правительство объявило о постепенной замене онлайн-платформы отбора для поступления в учреждения высшего образования, а также о дополнительных средствах для некоторых наиболее проблемных школ. Учащиеся считают эти шаги недостаточными. Профсоюзы также раскритиковали обещание повысить минимальную зарплату на 0,6% дополнительно к стандартной индексации на инфляцию и призвали к новому дню забастовок и протестов 17 ноября.

По данным властей, в прошлый четверг в акциях из-за стоимости жизни по всей стране приняли участие около 575 тысяч человек, тогда как профсоюзы оценили число участников в 1,5 миллиона.

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