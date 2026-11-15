Во Франции ученические протесты из-за условий обучения продолжаются восьмую неделю: за последние два месяца сотни лицеев были забаррикадированы мусорными контейнерами или закрыты из-за рисков для безопасности. Тысячи учащихся выпускных классов, в том числе те, кто непосредственно не участвует в акциях, с конца сентября пропустили до 150 часов занятий, сообщает The Guardian.

Школьники требуют ремонта запущенных зданий, большего числа учителей для замены отсутствующих коллег, решения проблемы переполненных классов и более справедливых условий поступления в университеты. Наиболее острая ситуация сложилась в регионе Парижа и других городах, в частности в Тулузе. Дистанционное обучение лишь изредка полностью компенсирует пропущенные уроки, а некоторые подростки уже четвёртую или пятую неделю не посещают школу.

Травмы и случаи насилия

По данным The Guardian, власти сначала ответили на протесты усилением безопасности и привлечением полиции возле школ. Во время столкновений люди получили травмы от полицейского вооружения, в том числе дети, потерявшие руку или глаз. С начала протестов пострадали более 360 школьников и 245 работников школ.

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Профсоюзы учителей обвиняют правительство в том, что оно позволило ситуации перерасти в опасную волну насилия. В разных районах страны возле школ и в классах запускали фейерверки. Местную советницу недалеко от Парижа, пытавшуюся быть посредницей возле школы, бутылкой с бензином ударили в грудь. В то же время правительство и профсоюзы подчеркивают, что люди, причастные к насилию, — не те же ученики, которые мирно выступают за право на образование.

Учителя призывают вернуться к обучению

Директора лицеев провели собственные акции, заявив, что не могут справиться с хаосом и неопределённостью. По меньшей мере 50 руководителей школ подали просьбы об увольнении. Учитель истории и географии из Тура Жюльен Руа, представляющий образовательный профсоюз SNALC в департаменте Эндр и Луара, заявил о «кризисе доверия» и необходимости деэскалации.

По его словам, часть учеников боится заходить в школы из-за присутствия полиции, а напряжение особенно сказывается на подростках, которые уже испытывали трудности в обучении. Учителя также обеспокоены подготовкой школьников к экзаменам на бакалавриат. Учительница английского языка из лицея в районе Кретея отметила, что поддерживает мирные требования учеников, но опасается, что учебный год может быть сорван.

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