Во Франции с 17 октября задержали более 4 900 подозреваемых в связи с беспорядками во время протестов. По словам министра юстиции Жеральда Дарманена, по состоянию на 3 ноября 2 290 человек передали для уголовного преследования, а 404 уже получили тюремные сроки. Большинство задержанных — мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, сообщает The Japan Times.

Протесты начались в сентябре с небольших акций из-за условий в государственных школах. Позднее к ним присоединились люди, недовольные высокой стоимостью жизни и состоянием государственных услуг, в том числе родители, учителя, профсоюзы, левые политики и участники движения «жёлтых жилетов».

Беспорядки 17 октября

17 октября беспорядки охватили Париж, Марсель и Лион. По данным министра внутренних дел Лорана Нуньеса, в тот день по всей стране протестовали более 500 тысяч человек, в том числе около 110 тысяч в Париже. В течение 24 часов было разгромлено около 3 тысяч предприятий — от дорогих магазинов до супермаркетов.

В Париже отдельные группы разбивали витрины, возводили баррикады и поджигали автомобили и велосипеды. В Марселе люди в чёрной одежде вошли в городскую ратушу и свергли бюст Марианны — символа Французской Республики. В Лиможе участники беспорядков подожгли здание мэрии, а в Лионе загорелся туристический офис.

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Французские власти заявляли об участии в насилии активистов ультралевых групп, которые, по их версии, применяли тактику «чёрных блоков». В то же время трое полицейских и сотрудник разведки, с которыми общалось издание, сообщили, что не могут подтвердить ведущую роль таких групп в беспорядках.

Жалобы на действия полиции

Действия полиции также критиковали после тяжёлых травм, полученных некоторыми молодыми участниками протестов. МВД Франции сообщило о 161 внутреннем расследовании, открытом с сентября по заявлениям о насилии со стороны полицейских. Эксперты ООН и другие специалисты по правам человека выражали обеспокоенность задержанием почти 7 тысяч несовершеннолетних во время иногда насильственных блокад школ.

Чтобы не допустить повторения насилия, правительство усилило полицию дополнительными силами на последующих акциях, вводило комендантские часы и запрещало ряд маршей. Нуньес заявил, что на последующих протестах порядок обеспечивали 70 тысяч полицейских и жандармов, хотя силовики продолжали сталкиваться с насилием.

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