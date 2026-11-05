Утром 5 ноября, в день общенациональной забастовки, во Франции были заблокированы 81 из примерно 3700 лицеев. Это около 2,2% таких учебных заведений, сообщает The Rio Times со ссылкой на Министерство образования Франции.

По состоянию на 10:00 по парижскому времени ученический профсоюз Union syndicale lycéenne, участвующий в протестном движении, заявил, что более 1000 школ «остановились». Разницу в оценках объясняют различными критериями подсчета: министерство учитывает блокировки, тогда как профсоюз также включает учреждения, закрытые властями или перекрытые полицией.

Количество блокировок выросло

Утром 2 ноября, в первый день после осенних каникул, министерство насчитало 41 заблокированный лицей. Министр образования Эдуар Жеффре назвал ситуацию относительно незначительной, но предупредил, что учебный год может оказаться под угрозой для нескольких сотен тысяч учащихся.

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Он заявил, что люди имеют право протестовать, однако не должны мешать другим посещать занятия. В проекте бюджета на 2027 год правительство предложило создать 500 дополнительных должностей в среднем образовании и поэтапно ввести с осени 2027 года ограничение до 28 учеников в классе.

Забастовка повлияла на школы и транспорт

К ученическим протестам присоединились профсоюзы работников, требующие повышения зарплат и изменений в проект бюджета на 2027 год. По данным министерства, доля бастующих в государственных начальных школах составила 17,54%.

Четыре профсоюза работников государственного железнодорожного оператора SNCF объявили забастовку. Компания предупредила о незначительных перебоях в движении высокоскоростных поездов TGV и перебоях на региональных маршрутах. Парижский оператор RATP ожидал нормальной работы метро, автобусов и трамваев, но сокращенного движения на пригородной линии RER B. В Париже был запланирован марш от площади Республики до площади Нации с 14:00 до 19:00 по местному времени.

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