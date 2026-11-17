Во Франции профсоюзы и движение «жёлтых жилетов» призвали к новому общенациональному дню протестов, к которому хотят присоединиться школьники. Руководители школ заявляют, что остались один на один с последствиями длительных акций и блокировок учебных заведений, сообщает Tagesschau.

В конце прошлой недели директора школ по всей стране провели акции солидарности. Заместитель директора одного из парижских лицеев Арно рассказал, что получил травму, когда пытался разблокировать аварийный выход, перекрытый школьниками. По его словам, школа ежедневно испытывает давление как со стороны родителей и учеников, желающих продолжения занятий, так и со стороны участников блокировок.

Жалобы на давление на школьников

Арно утверждает, что около 50 политически активных учеников в его лицее фактически препятствуют обучению остальных. По его словам, эти ученики придерживаются левых политических взглядов, а на дверях учреждения появились наклейки леворадикальной партии LFI.

Он также заявил, что учеников, желающих посещать уроки, запугивают криками и свистом. По мнению Арно, небольшая группа оказывает давление на значительно большее число школьников, не участвующих в блокировке.

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Ограничения вокруг лицеев

Полицейская префектура Парижа ввела запрет на протесты возле лицеев, наиболее пострадавших от блокировок. Власти также превентивно запретили продажу пиротехнических изделий. Руководители школ считают, что такие шаги не являются политическим ответом на протесты.

Директор лицея в 19-м округе Парижа Анн-Лор Ла Луэтт опасается, что часть учеников может не вернуться к учёбе. Она подчеркнула, что перерыв в обучении особенно рискован для молодёжи, которой необходима стабильная школьная структура и которая не имеет возможности наверстать пропущенное с помощью дополнительных занятий дома.

По словам Арно, после окончания осенних каникул участники ученических акций больше не выдвигают конкретных требований, а вместо этого скандируют лозунги против президента Эммануэля Макрона и полиции. Предложенные правительством уступки не удовлетворили ни учеников, ни профсоюзы, ни «жёлтые жилеты». Протесты продолжаются восьмую неделю.

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