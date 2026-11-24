Французский платный телеканал Canal+ 19 декабря покажет первый выпуск SNL France — местной адаптации американского шоу Saturday Night Live. Ведущим премьеры станет французский комик и актер Ману Пайе, сообщает Variety.

Выпуск продолжительностью 52 минуты будут транслировать в прямом эфире перед студийной аудиторией. В нем выступит комедийный коллектив из 10 участников, а формат будет включать скетчи на актуальные темы, заранее записанные сегменты и живые музыкальные номера.

Французская версия шоу

Проект производится по лицензии NBCUniversal Formats — подразделения Universal Studio Group. Сопродюсерами выступают принадлежащая Mediawan компания Black Dynamite, Douze Doigts Production и Canal+. Канал транслирует оригинальное американское Saturday Night Live более 10 лет.

Сценарную группу возглавит комедийный дуэт Уго Бенамозига и Давида Кавильоли, работавших над французскими проектами Le Flambeau, Platane и Terrible Jungle. В команду сценаристов также вошла участница актерского состава Лизон Даниэль, которая была соавтором сценария фильма Call My Agent: The Movie.

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Актерский состав и музыкальный гость

Первым музыкальным гостем станет французский R&B-исполнитель RnBoi — первый артист, подписанный на лейбл Aya Nakamura Nakamura Industrie. Он исполнит новую композицию, написанную для шоу.

В состав исполнителей вошли бельгийско-американская актриса, сценаристка и режиссер Беранжер Макнис, Лизон Даниэль, Савсан Абес, Эмма Эбуане, Бертран Гонсалвес, Франсуа де Брауэр, Лука Бесс, Симон Кости, Виктор Сансано и стендап-комик Адель Фугази. Французская команда также провела неделю за кулисами американского SNL в Нью-Йорке, изучая работу программы. Адаптация будет затрагивать темы французской культуры, актуальных событий и популярного развлечения.

Во Франции уже выходила предыдущая адаптация формата: в 2017 году телеканал M6 показал один выпуск с комиком Гадом Эльмалехом в качестве ведущего. Оригинальное Saturday Night Live, созданное Лорном Майклзом в 1975 году, в прошлом году отметило 50-летие.

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