Во Франции полиция задержала нескольких подозреваемых после обысков на трёх объектах, в том числе в парижском отеле Ritz, по делу о предполагаемом насилии и торговле людьми, связанном с бывшим владельцем Harrods и Ritz Paris Мохамедом Аль-Файедом. Об этом сообщает BBC News.

Лондонская полиция сообщила, что французские правоохранители провели обыски 13 и 14 октября. Британские полицейские присутствовали во время операции во Франции, однако непосредственно в ней не участвовали.

Обыски в Париже и Сен-Тропе

Французские власти заявили, что следователи опросили нескольких потерпевших и ведут расследование во взаимодействии с британскими органами. Обыски и сбор доказательств прошли в отеле Ritz в 1-м округе Парижа, на вилле Сент-Терез в Сен-Тропе, которая ранее принадлежала Аль-Файеду, а также на вилле Виндзор в 16-м округе Парижа.

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Нескольких подозреваемых взяли под стражу, однако после допросов их освободили. Французская сторона сообщила, что цифровые материалы, изъятые во время обысков, анализируются. Расследование продолжается под руководством прокуратуры Парижа.

Заявления потерпевших и реакция групп поддержки

В сентябре 2024 года в документальном фильме и подкасте BBC более 20 женщин обвинили Аль-Файеда в сексуальном насилии. Одна из участниц проекта заявила, что подверглась сексуальному насилию в парижском Ritz, другая сказала, что её изнасиловали на вилле Виндзор.

С тех пор к юристам обратились более 400 предполагаемых потерпевших или свидетелей. Группа Justice for Fayed and Harrods Survivors приветствовала сотрудничество французских и британских правоохранителей и призвала столь же тщательно проверить другие объекты, принадлежавшие Аль-Файеду. Группа No One Above заявила, что, по её мнению, Франция рассматривает дело как организованную торговлю людьми.

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