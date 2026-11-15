Как сообщает France 24, рейнджеры во Французской Гвиане во время воздушного обследования в начале августа насчитали 239 незаконных участков золотодобычи в пределах охраняемой территории. Подсчет провели во время осмотра этой зоны с воздуха.

Результаты воздушного осмотра

Выявленные участки связаны с незаконной добычей золота. Источник не приводит подробностей о расположении каждого из них или о лицах, причастных к этой деятельности.

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Оценка WWF

Всемирный фонд природы WWF заявил, что борьба с незаконной золотодобычей во Французской Гвиане стремительно проигрывается. По оценке организации, эта деятельность вызывает экологическую катастрофу и катастрофические последствия для здоровья.

France 24 также отмечает, что незаконная золотодобыча представляет угрозу для лесов и коренных общин Французской Гвианы.

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