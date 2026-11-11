Федеральное картельное ведомство Германии заявило, что правило PayPal, запрещающее интернет-продавцам взимать с клиентов дополнительную плату за использование этого способа оплаты, может ограничивать конкуренцию и нарушать конкурентное законодательство.

Предварительная оценка регулятора

Это предварительная оценка ведомства, известного также под немецким названием Bundeskartellamt. Как сообщает Channel NewsAsia, регулятор связывает возможное ограничение с конкуренцией между различными платежными сервисами.

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Реакция PayPal

В заявлении антимонопольный орган отметил, что запрет для онлайн-торговцев устанавливать такую доплату может противоречить нормам конкурентного права. Оценка не означает, что нарушение уже установлено: она сформулирована как предварительная позиция регулятора.

PayPal не предоставила немедленного комментария в ответ на запрос журналистов относительно заявления антимонопольного органа. В сообщении не приведена позиция компании по выводам немецкого ведомства. Материал был опубликован 11 ноября 2026 года, Reuters указан как источник.

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