В Фукуоке в Японии профсоюз учителей получил табели учета рабочего времени, в которых для почти всех учителей муниципальных младших средних школ указано ноль минут перерыва. Японское трудовое законодательство предусматривает, что работодатели должны предоставлять работникам перерывы.

Данные из 72 школ

Как сообщает The Japan Times, профсоюз получил документы от муниципального совета по образованию по запросу о доступе к информации. Материалы охватывают табели примерно 4 тысяч учителей и других сотрудников всех 72 муниципальных младших средних школ города за период с апреля по июнь.

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Более 48 тысяч страниц

Документы насчитывали более 48 тысяч страниц. Имена сотрудников в них были скрыты, однако в табелях остались названия школ, время начала и окончания работы, а также данные о перерывах.

После проверки записей профсоюз установил, что лишь в восьми случаях в графе общей продолжительности перерыва было указано значение, отличное от нуля. В остальных записях в этой графе стояла отметка о нуле минут перерыва.

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