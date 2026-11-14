В заповеднике Lekedi Foundation в Габоне смотрители ищут компаньона для взрослого самца гориллы Джоджо, который после переезда из частного зоопарка до сих пор живет без других горилл. Рассматривается возможность поселить с ним другое спасенное животное или гориллу, рожденную в зоопарке, сообщает BBC News.

Жизнь в изоляции

Джоджо поймали в дикой природе, когда ему было меньше года. Согласно материалу, его семью убили браконьеры, а самого детеныша продали в частный зоопарк. Там он провел почти все детство в маленькой клетке и был изолирован от других горилл.

В 2015 году, в возрасте 11 лет, Джоджо впервые ступил на траву. Прошло уже более десяти лет, однако у него не было ни горилльей семьи, ни друзей своего вида. Руководитель смотрителей Максе Анакле Макаба говорит, что животное стремится к взаимодействию с людьми: в частности, собирает листья, чтобы обменивать их на лакомства.

Руководитель заповедника Эрик Вийом отметил, что Джоджо издает звуки, которыми взрослые самцы в природе зовут самок, когда знакомые ему женщины посещают вольер и уходят. По его мнению, горилла чувствует себя одинокой.

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Поиск компаньона требует осторожности

Профессор Университета Сассекса Джиллиан Форрестер, изучающая психологию человекообразных обезьян, назвала случай Джоджо одним из самых тяжелых примеров изоляции, которые ей доводилось видеть. С помощью тепловизионной камеры исследовательница зафиксировала у животного постоянно холодный нос — это может свидетельствовать о нарушенной реакции организма на стресс.

Ученая считает, что социальная связь с другой гориллой могла бы помочь Джоджо. В то же время перевозка животного из аккредитованного зоопарка потребовала бы решения международного комитета, который должен был бы учесть генетику, состояние здоровья и совместимость особей. Знакомство проводилось бы постепенно, в том числе с помощью предметов с запахом другой гориллы.

Часть специалистов предостерегает, что такая попытка может стать для Джоджо дополнительным стрессом, поскольку он уже достиг зрелого возраста. Смотрители хотят найти ему совместимую самку или самца. Специалистка Grace Center Кэти Фосетт отметила, что социальные связи необходимы для рассмотрения выпуска животного в дикую природу, а возвращение в природу является конечной целью смотрителей Джоджо.

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