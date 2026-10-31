В пакистанском Хайдарабаде новую дорогу между Аламдар-Чоук и старым Национальным шоссе возле Касим-Чоук открыли для движения, хотя на проезжей части оставались опоры высоковольтных линий. Водителям автомобилей и мотоциклистам приходилось маневрировать между ними, а видео с дороги вызвали критику в соцсетях, сообщает Dawn.

Позиция властей

Главный министр провинции Синд Сайед Мурад Али Шах заявил, что перенос опор был обязанностью Hyderabad Electric Supply Company, или Hesco. По его словам, энергетической компании выделили средства на эти работы, однако она их не выполнила.

Шах назвал строительство и открытие дороги стратегией, которая должна была усилить общественное давление на Hesco и ускорить перенос линий. Пресс-секретарь правительства Синда Садия Джавед признала определенную недоработку со стороны администрации и сказала, что на участке следовало установить барьеры и предупреждающие знаки.

В то же время заместитель комиссара Хайдарабада Зайнул Абедин Меман заявил, что дорогу формально не открывали. По его утверждению, исполнительное агентство и дорожная полиция установили барьеры, знаки и другие ограничители, но люди ежедневно их обходили.

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Перенос электросетей

Дорога длиной 1,6 километра с двумя проезжими частями является частью трех дорожных проектов общей стоимостью 1,06 млрд пакистанских рупий. Работы над проектом начались в апреле.

Представитель Hesco Садик Кубар сообщил, что подстанция Касимабад возле Аламдар-Чоук питает 27 фидеров, 24 из которых проходят через эту территорию. По его словам, 22 фидера уже перенесли на новые опоры и подключили, а оставшиеся пять еще предстояло подключить.

Меман также заявил, что по состоянию на 28 октября перенесли 97 опор, а остальные планировали переместить до 10 ноября. Он добавил, что на дороге устроили только промежуточный слой покрытия, тогда как финальный асфальтовый слой еще не уложили.

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