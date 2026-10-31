В Гане средний уровень безработицы среди людей в возрасте от 15 до 24 лет составил 32,4% в первые три квартала 2025 года. Для более широкой возрастной группы от 15 до 35 лет показатель равнялся 21,9%, тогда как средний национальный уровень безработицы составил 12,8%, сообщает The Rio Times со ссылкой на Статистическую службу Ганы.

Данные официальной статистики

Цифры приведены в ежегодной публикации Ghana in Numbers, 2025, которая обобщает государственную статистику по населению, экономике, социальной сфере, государственному управлению и окружающей среде. Показатели безработицы основаны на квартальном обследовании рабочей силы, которое проводит Статистическая служба Ганы.

Безработными в статистике считаются люди, которые не имеют работы, доступны для трудоустройства и ищут ее. По данным службы, в 2025 году около 12 млн жителей Ганы были в возрасте от 15 до 35 лет — это примерно треть населения страны.

Молодежь вне работы и образования

В первые три квартала 2025 года доля людей в возрасте 15–35 лет, которые не работали, не учились и не проходили профессиональную подготовку, составляла в среднем 17,9%. В третьем квартале таких людей было почти 2 млн, более 60% из них — женщины.

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В городах этот показатель составил 20,6%, в сельской местности — 18%. Наивысший уровень зафиксировали в Центральном регионе Ганы — 25,3%.

Неформальная занятость

Более 70% всех рабочих мест в Гане были неформальными. Примерно 65% трудоустроенных молодых людей заявили, что их навыки соответствуют работе, однако лишь 58% считали, что их уровень образования отвечает требованиям должности.

Статистическая служба также отметила, что доля детей в возрасте от 0 до 14 лет в населении страны снизилась с 41,8% в 2000 году до 35% в 2025 году, тогда как доля молодежи оставалась на уровне около 35%.

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