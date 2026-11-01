В тайваньском Гаосюне в пятницу вечером состоялись дебаты двух ведущих кандидатов в мэры — представителя Демократической прогрессивной партии Лая Жуй-луна и представительницы Гоминьдана Ко Чжи-ень. Основными темами стали будущее территории бывшего 205-го арсенала и политические пожертвования, сообщает Taipei Times.

Будущее территории арсенала

205-й арсенал, находившийся в подчинении Бюро вооружений, в прошлом году завершил переезд из центральной части Гаосюна в район Дашу. Площадь его территории составляет 57 гектаров. Основанный в 1945 году арсенал производил для вооруженных сил стрелковое оружие калибром менее 40 мм.

Лай Жуй-лун заявил, что территория расположена недалеко от Asia New Bay Area, который город развивает как крупный коммерческий и промышленный центр. По его мнению, участок следует зарезервировать для будущего промышленного развития. Он также раскритиковал предложение Ко Чжи-ень перенести туда мэрию и городской совет, назвав такой проект значительным финансовым бременем для города.

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Ко Чжи-ень в ответ сказала, что ее оппонент не представил четкого плана развития большой территории. Она раскритиковала упоминания о возможном привлечении Nvidia или создании парка искусственного интеллекта, назвав эти предложения недостаточно проработанными. Кандидатка предложила превратить бывший арсенал в специальный район, подобный Манхэттену в Нью-Йорке, который, согласно ее замыслу, должен был превзойти коммерческий район Синьи в Тайбэе.

Спор о пожертвованиях и бюджете

Ко Чжи-ень также задала Лаю, который, как и она, является законодателем, вопросы о пожертвованиях от компаний солнечной энергетики и проведенных им слушаниях. По ее утверждению, слушания могли быть выгодны для их бизнеса. Лай заявил, что всегда декларировал политические пожертвования в соответствии с законом, а слушания организовывали для обсуждения направлений развития энергетики с участием должностных лиц, ученых и представителей бизнеса.

Отдельно Лай обвинил Гоминьдан в продвижении идеи увеличить долю Тайбэя в распределении государственных доходов на 3% во время внесения изменений в закон о распределении государственных доходов и расходов в 2024 году. Ко опровергла, что принятые законодательным органом изменения содержали такое положение, и обвинила соперника в распространении слухов и личных нападках.

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